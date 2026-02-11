Ко Дню всех влюблённых к Земле приблизится самый крупный за последний год астероид

ВКонтакте

14 февраля мимо Земли пройдёт астероид 162882 (2001 FD58), его диаметр составляет от 500 метров до километра. Об этом сообщает телеграм-канал Лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН.

Объект считается самым крупным за последний год среди тех, что приблизились к планете на расстояние до 7,5 млн км — именно в пределах такого радиуса тела автоматически относят к потенциально опасным. Вероятность столкновения с Землёй оценивается как нулевая, а интерес к астероиду связан исключительно с его размерами, уточнили учёные.

В лаборатории также напомнили, что ближайший крупный объект с ненулевой вероятностью падения — астероид 2017 SH33 диаметром около километра. По оценкам Европейского космического агентства, шанс его столкновения с Землёй 30 апреля составляет примерно 1 к 150 миллионам.

Самую высокую вероятность столкновения в этом году имеет 10-метровый астероид 2013 TP4 — около 1 к 45 тысячам. Возможная дата сближения — 1 октября 2026 года. Специалисты, впрочем, отмечают, что по мере уточнения расчётов такие риски обычно снижаются до статистической погрешности.

«Наибольшую опасность для Земли в текущем году, как и всегда, будут представлять случайные объекты, прилетающие с дальних рубежей Солнечной системы и открываемые впервые. Примером такого объекта может быть 3I/ATLAS — тело размером более километра, которое было обнаружено всего за 5 месяцев до его максимального сближения с Землёй», — пишут астрономы.

Для сравнения: метеориты, приводившие к массовым вымираниям, по оценкам специалистов, имели диаметр 10–20 километров. Челябинский метеорит достигал около 20 метров, а болид, наблюдавшийся к северу от Москвы в октябре прошлого года, — примерно одного метра.