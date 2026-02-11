Популярность капибар обернулась дефицитом для российских зоопарков

ВКонтакте

Российские зоопарки столкнулись с нехваткой капибар — желающих приобрести этих животных оказалось больше, чем предложений на рынке. Об этом, ссылаясь на представителей российских учреждений, сообщает РИА Новости в среду, 11 февраля.

Директор Барнаульского зоопарка Сергей Писарев отметил, что интерес к этим грызунам резко вырос, и многие организации решили завести его у себя. В Ярославле, как отмечает агентство, для капибар планировали подготовить специальный вольер, однако из-за дефицита на рынке и очередей покупку пока отложили. В приморском зоопарке «Чудесный» добавили, что из-за всплеска интереса к этому зверьку выросла и его стоимость:

«За последние годы капибара действительно стала популярным, скажем так, трендовым животным. За популярностью кратно выросла и цена. Мы знаем, что на рынке этих животных в России большая очередь. В нашем зоопарке капибар нет, но мы планируем покупку не раньше конца этого года».

Сейчас водосвинок можно купить у заводчиков или в тех зоопарках, где появляются детёныши. С ввозом капибар из-за рубежа возникают сложности: действуют санитарные ограничения, кроме того, есть риск, что на границе животное не пропустят. В «Чудесном» добавили, что ажиотаж постепенно снижается, но очереди на внутреннем рынке всё ещё сохраняются.