В Госдуме предложили расширить статьи УК из-за валентинок в школах

ВКонтакте

Телеграм

Ссылка

В Госдуме призвали привлечь к ответственности тех, «навязывает» несовершеннолетним празднование Дня святого Валентина. Об этом со ссылкой на зампреда комитета по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Виталия Милонова пишет РИА Новости в среду, 11 февраля.

«Я бы расширил применение уголовных статей о развращении несовершеннолетних на тех, кто принуждает радоваться валентинкам и считать этот день праздником», — посетовал депутат.

По мнению Милонова, День святого Валентина неразрывно связан с «эротическим подтекстом». Особенно парламентария настораживает активное продвижение этого праздника среди несовершеннолетних — в школах, в подростковой среде и через рекламные кампании.