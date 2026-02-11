Бывшая девушка биатлониста Легрейда отказалась прощать его после публичного признания в измене

ВКонтакте

Экс-возлюбленная норвежского биатлониста Стурлы Холма Легрейда, взявшего бронзу в индивидуальной гонке на Олимпиаде в Италии, ответила на его публичные извинения за измену. Комментарий девушки опубликовала газета VG.

Бывшая возлюбленная 28-летнего Легрейда предпочла не раскрывать прессе своё имя. Подруга спортсмена призналась, что публичность ситуации стала для неё отдельным ударом.

«Трудно простить, даже после такого публичного признания в любви на весь мир. Я не просила ставить меня в такое положение, и мне тяжёло в нём находиться. Мы общались, и он знает, что я чувствую по этому поводу», — сказала девушка, добавив, что благодарна семье и друзьям за поддержку.