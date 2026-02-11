С 2027 года иностранных продавцов на маркетплейсах хотят обязать платить 22% НДС

ВКонтакте

Минпромторг предлагает обязать иностранных продавцов на маркетплейсах платить НДС в размере 22% с 1 января 2027 года. Об этом во время выступления в Госдуме заявил глава ведомства Антон Алиханов, передаёт ТАСС в среду, 11 февраля.

«Прорабатываем подходы к установлению более справедливых условий для российских и иностранных продавцов. Здесь есть варианты донастройки системы трансграничной электронной торговли, выравнивания комиссии на маркетплейсах, а также предложения по ряду налоговых новелл», — рассказал министр.

В Минпромторге также уточнили, что ставка в 22% для зарубежных товаров будет применяться сразу, без поэтапного повышения.