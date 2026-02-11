ЦБ предложил способ урегулировать спор банков и маркетплейсов из-за скидок — СМИ

ВКонтакте

ЦБ предложил внедрить «открытую модель» участия банков в программах скидок на маркетплейсах. Об этом, ссылаясь на директора департамента стратегического развития финансового рынка регулятора Екатерину Лозгачёву, пишут «Ведомсти».

Идея предполагает создание универсальных условий, на которых любые финансовые организации смогут размещать свои предложения на цифровых платформах. Это позволит исключить ситуацию, когда цена на товар зависит от того, картой какого банка расплачивается покупатель.

«Пользователь маркетплейса будет видеть единую цену товара, а во всплывающем окне — предложения от разных банков», — пояснила Лозгачева.

Она представила инициативу на заседании экспертного совета по развитию платформенной экономики при комитете Госдумы по экономической политике. По её словам, механизм пока обсуждается — в том числе вариант, при котором открытая модель будет обязательна только для крупнейших цифровых площадок.

Регулятор по-прежнему считает, что дискриминации по способу оплаты быть не должно. Обсуждается как возможное законодательное закрепление нововведения, так и «мягкое регулирование» через меморандум.

Директор департамента цифрового развития Минэкономразвития Владимир Волошин отметил, что покупатели должны получать достоверную информацию о стоимости товаров вне зависимости от действующих акций и скидок. По его словам, решение должно охватывать не только онлайн-платформы, но и традиционный ритейл с банковским сектором.

Идею Центробанка уже направили в Минэкономразвития и профильный комитет Госдумы. Представители крупнейших маркетплейсов назвали инициативу «сбалансированной», но потребующей дальнейшего обсуждения.