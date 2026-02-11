Бритни Спирс продала права на свои песни за 200 миллионов долларов

Американская певица Бритни Спирс продала права на свой музыкальный каталог компании Primary Wave примерно за 200 миллионов долларов. Об этом сообщает телеканал NBC со ссылкой на источник, знакомый с условиями сделки.
По данным СМИ, контракт был подписан 30 декабря 2025 года. Источники уточняют, что артистка осталась довольна результатом и отметила продажу в кругу семьи. Primary Wave ранее заключала аналогичные сделки с другими известными исполнителями и наследниками культовых артистов.
В декабре 2025-го американская певица Бритни Спирс отправилась на отдых в Мексику, однако её появление в аэропорту вызвало не умиление, а тревогу у поклонников. Артистку сопровождал телохранитель, на руках у которого был игрушечный младенец, аккуратно завёрнутый в одеяло.