Бритни Спирс продала права на свои песни за 200 миллионов долларов

ВКонтакте

Телеграм

Ссылка

Американская певица Бритни Спирс продала права на свой музыкальный каталог компании Primary Wave примерно за 200 миллионов долларов. Об этом сообщает телеканал NBC со ссылкой на источник, знакомый с условиями сделки.

По данным СМИ, контракт был подписан 30 декабря 2025 года. Источники уточняют, что артистка осталась довольна результатом и отметила продажу в кругу семьи. Primary Wave ранее заключала аналогичные сделки с другими известными исполнителями и наследниками культовых артистов.