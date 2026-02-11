Большинство релокантов из РФ в США опасаются депортации — генконсул России в Нью-Йорке

ВКонтакте

Телеграм

Ссылка

Многие россияне, переехавшие в США, находятся под угрозой принудительной депортации. Об этом в интервью РИА Новости сообщил генконсул России в Нью-Йорке Алексей Марков.

По его словам, на фоне ужесточения миграционной политики США в отношении граждан РФ настроение среди релокантов остаётся негативным.

«Настроение у большинства российских релокантов в США, насколько мы понимаем, в настоящее время не очень хорошее. В первую очередь из-за ужесточения миграционной политики администрации США, в том числе в отношении российских граждан. Многие находятся под угрозой принудительной депортации», — сказал Марков.