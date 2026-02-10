Солнце и Луна устроят представление, которое будет доступно только избранным

ВКонтакте

17 февраля произойдёт редкое астрономическое явление — кольцевое солнечное затмение, однако увидеть его смогут только те, кто в этот момент окажутся на берегу моря Дейвиса. Об этом рассказали специалисты Лаборатории рентгеновской астрономии Солнца Физического института РАН во вторник, 10 февраля.

«Увидеть, как солнечный диск превращается в кольцо, можно будет только в Антарктиде, и число зрителей, которые смогут наблюдать это своими глазами, судя по всему, будет наименьшим в XXI веке — скорее всего, всего несколько человек. Единственной из десятков антарктических станций, попадающей в кольцевую полосу затмения, является станция «Мирный», находящаяся на побережье моря Дейвиса», — рассказали учёные.

У остальных землян второй шанс в этом году всё же будет. 12 августа Луна и Солнце дадут ещё одно представление в более доступных местах, если считать таковыми Исландию и восточное побережье Гренландии. Ближайшее удачное для россиян затмение состоится 2 августа 2027 года, когда частичное закрытие Солнца Луной можно будет наблюдать в европейской части страны.