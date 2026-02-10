Норвежский биатлонист расплакался после завоевания олимпийской бронзы и признался в измене

ВКонтакте

Норвежский биатлонист Стурла Холм Легрейд после завоевания бронзовой медали Олимпийских игр в Милане и Кортина-д’Ампеццо сделал неожиданное личное признание. В микст-зоне спортсмен рассказал журналистам, что изменил своей возлюбленной, передаёт «Коммерсант» во вторник, 10 февраля.

Легрейд признался, что хотел бы разделить успех с женщиной, которую полгода назад считал любовью всей своей жизни, но три месяца назад, по его словам, совершил «самую большую ошибку».

«Я признался ей в этом неделю назад. Это была худшая неделя в моей жизни. Спорт отошёл на второй план в последние дни. Я стараюсь быть хорошим примером для подражания. Я совершил глупость, теперь я должен признать свою ошибку», — заявил спортсмен со слезами на глазах.

28-летний норвежец также отметил, что решил публично рассказать эту историю за день до гонки, понимая, что рискует репутацией: «У меня был шанс на настоящую любовь, и я всё испортил. Я, возможно, не заслуживаю прощения.

Но если это даст мне хотя бы крошечный шанс сказать ей, как сильно я её люблю, я готов совершить социальное самоубийство в прямом эфире».

Бронзовая медаль в индивидуальной гонке на 20 км стала для Легрейда первой олимпийской наградой в личных дисциплинах. Прежде он выигрывал золото Олимпиады в Пекине в составе эстафетной команды сборной Норвегии, а также является семикратным чемпионом мира и действующим обладателем Кубка мира.