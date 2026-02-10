Суд в Варшаве оставил под арестом сотрудника Эрмитажа Александра Бутягина

ВКонтакте

Российский археолог и сотрудник Эрмитажа Александр Бутягин останется под стражей в Польше. Апелляционный суд Варшавы отклонил жалобу его защиты на меру пресечения, передаёт РИА Новости во вторник, 10 февраля.

Адвокаты попытались оспорить решение об аресте, принятое ещё в декабре, однако суд счёл их доводы необоснованными. Судья Эва Лещиньская-Фуртак заявила, что видит высокий риск того, что Бутягин может попытаться покинуть страну.

У защиты остаётся ещё одна возможность обжалования. На 24 февраля назначено заседание по апелляции на январское решение о продлении срока содержания под стражей. Адвокаты просили объединить рассмотрение жалоб, но ответа суда на этот запрос пока нет.

Если меру пресечения всё же изменят, Бутягин сможет выйти из СИЗО, но будет обязан оставаться в Варшаве до окончательного решения по экстрадиции. Защита оценивает шансы на такой исход как минимальные. Дата основных слушаний по делу в суде первой инстанции пока не назначена.