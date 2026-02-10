Литовские депутаты захотели разрешить водителям в некоторых случаях ехать на красный свет

ВКонтакте

В Литве предложили разрешить водителям поворачивать направо на красный сигнал светофора. С такой инициативой выступил депутат партии «Заря Немана» Каролис Неймантас, пишет портал Delfi во вторник, 10 февраля.

В документе предлагается считать такой манёвр допустимым, если на перекрёстке нет запрещающих знаков. При этом водитель должен будет полностью остановиться перед светофором и оценить ситуацию на дороге. Отдельно оговаривается ночное время: с 00:00 до 05:00 движение направо планируют разрешить даже на тех развязках, где сейчас действуют запреты.

Автор инициативы считает, что изменения помогут повысить пропускную способность перекрёстков в часы пик и сократить время в пути при небольшом потоке машин. В пояснении к проекту отмечается, что автомобили, которые съезжают направо, не мешают тем, кто продолжает движение прямо, а значит, могут снизить нагрузку на дороги.

Неймантас также указывает на возможные экономические и экологические плюсы. По его словам, в ночное время станет меньше ненужных остановок, автомобили будут реже простаивать с работающим двигателем, а это должно снизить выбросы в воздух. При этом он подчёркивает, что вопрос безопасности остаётся особенно важным.

Депутат отметил, что подобная практика давно применяется в США и Канаде и, по его словам, доказала свою эффективность. Предполагается, что новые правила будут действовать по всей стране, однако муниципалитетам дадут право самостоятельно определять перекрёстки, где такие манёвры останутся под запретом.