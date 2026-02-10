16:31

Роскомнадзор подтвердил введение ограничений против Телеграма

Роскомнадзор подтвердил, что продолжит вводить ограничения в отношении Телеграма, заявив, что мессенджер не исполняет требования российского законодательства и не принимает мер по обеспечению безопасности пользовательских персональных данных. Об этом говорится в сообщении ведомства, передаёт РБК во вторник, 10 февраля.

В надзорном ведомстве также отметили, что Телеграм не предпринимает реальных шагов для борьбы с аферистами, а также даёт использовать сервис преступникам и террористам.

«В связи с этим по решению уполномоченных органов Роскомнадзор продолжит введение последовательных ограничений с целью добиться исполнения российского законодательства и обеспечить защиту граждан», — говорится в документе.

Позиция государства в отношении социальных сетей и интернет-сервисов, как отметили в ведомстве, остаётся неизменной. Власти готовы работать как с российскими, так и с иностранными платформами, но только при условии соблюдения законов и уважения к гражданам страны.

«Эти правила открыты и одинаковы для всех: размещение серверов на территории России, обеспечение защиты персональных данных, защита граждан от мошенничества, создание условий для пресечения экстремизма и терроризма», — перечислили в Роскомнадзоре.

После ограничений работы нескольких соцсетей и сервисов в России неоднократно обсуждали, может ли такая судьба ждать и Телеграм. В начале января в Роскомнадзоре уверяли, что к замедлению мессенджера отношения не имеют. Однако в конце месяца в Совете Федерации признали, что работа в этом направлении всё же ведётся. 10 февраля стало известно, что речь идёт о поэтапных ограничениях работы сервиса.

