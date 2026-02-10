Под Новосибирском бродяга едва не спалил администрацию сельсовета, решив прогреть трусы в микроволновке

ВКонтакте

Телеграм

Ссылка

В Новосибирской области мужчина без определённого места жительства чуть не устроил пожар в здании администрации Кубовинского сельсовета. Всё из-за трусов, которые он решил высушить и заодно «обработать» в микроволновке, рассказали в местном охранном агентстве «Гвардия».

Инцидент произошёл 9 февраля. В здании сработала пожарная сигнализация, на место выехала группа быстрого реагирования. Уже на входе охранники почувствовали запах гари и вскоре нашли источник задымления — комнату для приёма пищи.

Там «мужчина лет 50 мирно попивал чай в окружении сотрудниц центра». Как выяснилось, накануне он поссорился с хозяином ночлежки, а утром очнулся на автобусной остановке в мокрой одежде. Прохожий завёл его в здание администрации погреться.

Оказавшись в тепле, гость быстро освоился: разделся, повесил джинсы на батарею, а трусы постирал под краном и положил в микроволновку, «чтобы продезинфицировать от клещей». После мужчина ушёл спать в туалет. Спустя несколько минут бельё загорелось, помещение начало заполняться дымом, сработала сигнализация.

Нарушителя задержали и доставили к участковому. Серьёзных последствий удалось избежать.