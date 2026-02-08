С сентября домовые чаты в MAX станут обязательными для управляющих компаний

ВКонтакте

Телеграм

Ссылка

С 1 сентября управляющие компании, ТСЖ и жилищные кооперативы обяжут создать чаты в мессенджере MAX. Об этом сообщил член думского комитета по строительству и ЖКХ Александр Якубовский, его РИА Новости цитирует в воскресенье, 8 февраля.

«С 1 сентября 2026 года вступают в силу изменения в правила управления многоквартирными домами, которые касаются порядка взаимодействия управляющих компаний с жителями. <...> Согласно им, управляющие компании, ТСЖ и жилищные кооперативы обязаны обеспечить возможность официального взаимодействия с жителями через национальный мессенджер MAX», — заявил парламентарий.

По словам Якубовского, MAX станет дополнительным каналом связи — отказываться от других форм общения не планируется. Личный приём, письменные обращения, телефонные звонки и другие способы взаимодействия сохранятся.

«Новый формат позволит направлять обращения в цифровом виде и получать на них документально зафиксированные ответы, что повышает прозрачность работы управляющих компаний и дисциплину при рассмотрении обращений граждан», — пояснил депутат.