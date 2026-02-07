Как дети: обезьяны могут взаимодействовать с воображаемыми объектами — учёные

ВКонтакте

Приматологи из Университета Джонса Хопкинса (США) рассказали о результатах необычного эксперимента с бонобо по кличке Канзи, который ещё при жизни стал известен своими когнитивными способностями. Об этом пишет Nature.

Оказалось, что примат способен представлять и распознавать воображаемые объекты — в данном случае, жидкость, которой на самом деле не было. В ходе эксперимента Канзи демонстрировали пустые чашки, в которые будто бы наливали сок из пустого кувшина. Затем его просили указать, в каком сосуде «находится» напиток. Несмотря на отсутствие реального сока, бонобо угадал «правильный» стакан в 34 из 50 случаев — без каких-либо поощрений за верный выбор. В другом тесте Канзи также смог отличить настоящую жидкость от «воображаемой», указав на реальный сок в 14 из 18 случаев.

Исследование показало, что бонобо способен «играть понарошку» — представлять несуществующие действия и реагировать на них, что ранее считалось характерным лишь для детей. Учёные полагают, что такие способности могут быть связаны с длительным проживанием Канзи среди людей, а значит, обезьяны в дикой природе могут не демонстрировать аналогичных когнитивных навыков.

Это открытие расширяет наше понимание воображения у животных и сближает человека с его ближайшими родственниками ещё на один шаг.