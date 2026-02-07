В России представили обновлённую версию самого маленького в мире дрона с ИИ и распознаванием лиц

ВКонтакте

Российская компания «Сверх» презентовала обновлённую версию самого маленького в мире квадрокоптера с искусственным интеллектом. Об этом пишет РИА Новости в субботу, 7 февраля.

Как сообщили в НТИ «Аэронет», дрон получил систему распознавания лиц и функцию автоматического следования за человеком. Новинку оснастили также модулем радионавигации, что расширяет её возможности в закрытых помещениях.

Ключевая особенность — запуск нейросетей прямо на борту устройства, несмотря на его сверхмалую взлётную массу — всего 85 граммов. Это позволяет аппарату работать автономно даже в сложных условиях: при плохом освещении или отсутствии GPS-сигнала.

Система распознавания лиц работает в реальном времени и позволяет удерживать человека в кадре. При потере визуального контакта дрон предсказывает траекторию движения объекта и восстанавливает сопровождение либо начинает активный поиск.

По словам основателя компании Андрея Коригодского, обновлённый дрон разрабатывается как автономный инструмент для бизнеса, в первую очередь — для задач логистики и складской автоматизации. Модель уже проходит стадию тестирования и в ближайшее время должна поступить в эксплуатацию.

Кроме распознавания лиц, дрон способен считывать штрихкоды и QR-коды. В новой версии была усилена конструкция, улучшена электроника и появилась возможность установки дополнительных аккумуляторов для увеличения времени полета.