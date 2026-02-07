Сможет ли Сабуров вернуться в Россию: всё зависит от одного суда — СМИ

ВКонтакте

Казахстанский стендап-комик Нурлан Сабуров, которому запретили въезд в Россию на 50 лет, может добиться отмены этого решения только в случае пересмотра постановления о привлечении его к административной ответственности. Об этом, ссылаясь на источники в правоохранительных органах, пишет ТАСС в субботу, 7 февраля.

Одним из оснований для запрета стало решение суда о признании Сабурова виновным по ч. 3.1 ст. 18.8 КоАП РФ — «Нарушение иностранным гражданином правил въезда в РФ либо режима пребывания». Постановление было вынесено в мае 2025 года. Учитывая сроки обжалования, комику необходимо обратиться с жалобой в кассационный суд общей юрисдикцией.

«В этом есть смысл только при наличии оснований для отмены постановления. Ими могут стать, например, нарушения процессуальных норм при привлечении человека к ответственности. Однако если правонарушение со стороны Сабурова действительно имело место, то это постановление не отменят. Такова практика российских судов», — заключил собеседник агентства.