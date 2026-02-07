ВКонтакте

Решение о возобновлении диалога между российскими и американскими военными на высшем уровне стало важным и своевременным шагом. Такое мнение выразил подполковник сухопутных сил США в отставке Эрл Расмуссен в интервью РИА Новости.

По словам эксперта, возобновление общения — это «большой плюс и шаг в правильном направлении». Он выразил надежду, что стороны продолжат диалог, несмотря на политические разногласия.

Расмуссен также подверг критике курс администрации президента Джо Байдена, которая ранее свернула контакты с Россией в военной и других сферах. Он подчеркнул, что сейчас особенно важно восстанавливать утраченные каналы взаимодействия.