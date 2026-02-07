У блогера Лерчек изъяли 22 комплекта украшений премиум-брендов и 46 млн рублей наличными

ВКонтакте

Телеграм

Ссылка

Следствие изъяло у блогера Лерчек (Валерия Чекалина) 22 комплекта ювелирных украшений премиальных брендов и 46 миллионов рублей наличными. Об этом пишет РИА Новости в субботу, 7 февраля.

Во время обыска в доме Чекалиной были изъяты ювелирные изделия брендов Graff, Van Cleef & Arpels, Cartier, а также часы Chopard, Rolex и Cartier. В перечень входят восемь браслетов, серьги, ожерелья и другие украшения. Всё имущество было упаковано в картонную коробку и помещено в камеру хранения у следователя. Кроме ювелирных изделий, сотрудники правоохранительных органов обнаружили 46 миллионов рублей наличными. Эти средства в настоящее время арестованы.

Защита блогера утверждала в суде, что арест на драгоценности не накладывался, а сами предметы не признаны вещественными доказательствами. Адвокаты просили вернуть украшения, ссылаясь на то, что из-за домашнего ареста Чекалина лишена источников дохода. Суд отказал в удовлетворении ходатайства, указав, что вопрос о судьбе имущества будет решён при вынесении итогового решения по делу.

По версии следствия, Валерия Чекалина, её бывший супруг Артём и партнёр Роман Вишняк при продаже онлайн-фитнес-марафона перевели более 251,5 миллиона рублей на счёт в ОАЭ, предоставив при этом в банк недостоверные документы. Вишняк признал вину и уже осуждён — он получил 2,5 года колонии и штраф в размере 500 тысяч рублей.