4,3 млн россиян с апреля будут получать повышенную пенсию

С 1 апреля 2026 года на 6,8% увеличатся социальные пенсии и выплаты по государственному пенсионному обеспечению. Об этом сообщает RT со ссылкой на Министерство труда и соцзащиты России.

Перерасчёт затронет, по оценкам ведомства, 4,3 млн человек. Поддержку получат граждане, у которых недостаточно подтверждённого стажа для начисления страховой пенсии. Кроме того, эта материальная помощь положена людям с инвалидностью и тем, кто потерял кормильца.

Также с 1 апреля повысят пенсии военнослужащим и добровольцам, ставшим инвалидами из‑за военной травмы, участникам Великой Отечественной войны, блокадникам, людям, пострадавшим в результате радиационных или техногенных катастроф, а также космонавтам и работникам лётно-испытательного состава.