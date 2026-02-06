Россияне меняют колбасу на творог: в 2025 году выросло производство молочных продуктов

ВКонтакте

Телеграм

Ссылка

В России в 2025 году заметно выросло производство практически всех молочных продуктов. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на данные Росстата в пятницу, 6 февраля.

Производство творога увеличилось на 3,1%, до 496 тыс. тонн, сливочного масла — на 2,1%, до 341 тыс. тонн, сыров — на 1,7%, до 874 тыс. тонн, маргарина на 2,4%, до 467 тыс. тонн. При этом выпуск кисломолочных продуктов снизился на 0,9%, до 2,2 млн тонн. Также в плюсе оказалось мясо крупного рогатого скота, свинины, баранины, козлятины и конины — на 1,6%, до 3,9 млн тонн, мяса и субпродуктов домашней птицы — на 2,1%, до 5,3 млн тонн.

На 0,4%, до 2,5 млн тонн сократилось колбасное производство, также на спаде пшеничная и пшенично-ржаная мука — на 4,9%, до 8,8 млн тонн, крупы — на 5,7%, до 1,8 млн тонн, сахар — на 4,5%, до 6,3 млн тонн.