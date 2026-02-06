Нурлану Сабурову на 50 лет запретили въезд в Россию: что известно о скандале

ВКонтакте

Казахстанскому стендап-комику Нурлану Сабурову запретили въезд в Россию на 50 лет. Об этом пишет РИА Новости в пятницу, 6 февраля.

Решение принято 30 января 2026 года, но стало известно об этом лишь сейчас. Согласно официальной формулировке, основанием стало «обеспечение национальной безопасности, соблюдение законодательства и защита традиционных духовно-нравственных ценностей». Кроме идеологических причин, у российских правоохранительных органов есть и финансовые претензии. По данным источника, Сабуров, выступая в России, получал доходы, нарушая миграционные нормы и уклоняясь от уплаты налогов. Только за 2024 год он задекларировал свыше 50 миллионов рублей. Также артист пытался легализовать заработанные средства через посредников, действия которых нарушали закон.

Известно, что на территории России у Сабурова имеется имущество на сумму более 60 млн рублей, и зарегистрирована компания, занимающаяся производством кино- и телепродукции. Организация была создана 30 апреля 2025 года с уставным капиталом 200 тысяч, но имеет задолженность по налогам в размере 18,9 тысячи рублей.

По информации СМИ, комика не пропустили при прохождении пограничного контроля в аэропорту. Сабуров оказался в затруднительном положении - он не может вылететь обратно в Дубай из-за отсутствия средств на билет.