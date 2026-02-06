ВКонтакте

Мария Захарова прокомментировала высказывание министра иностранных дел Финляндии Элины Валтонен, которая назвала Россию хронической угрозой для Евросоюза. Об этом пишет РИА Новости в пятницу, 6 февраля.

«Это признание в том, что у них хроническая проблема — аллергия, фобия и панические атаки вместе взятые. Желаем выздоровления», — сказала Захарова.

Заявление прозвучало на фоне обострения отношений между Россией и странами Запада. Москва регулярно выражает обеспокоенность активностью НАТО у своих границ, называя действия альянса провокационными. В Кремле подчёркивают, что Россия никому не угрожает, но реагирует на потенциально опасные шаги со стороны других государств.