Срочно активируйте кэшбек на онлайн-покупки: МВД рассказали о новой схеме аферистов

В МВД сообщили о появлении новой мошеннической схемы, рассчитанной на активных онлайн-покупателей. Об этом пишет РИА Новости в пятницу, 6 февраля.

Как пояснили в управлении по борьбе с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий ГУМВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области, злоумышленники рассылают сообщения с предложением получить якобы начисленный кэшбек за интернет-покупки.

Потенциальным жертвам приходит уведомление в мессенджерах с текстом вроде: «Вы получили 15% кэшбека за покупки! Активируйте до…». Ссылка в сообщении ведёт на фейковый сайт, внешне напоминающий маркетплейс или онлайн-банк. Там пользователь вводит логин, пароль и смс-код, которые затем попадают к мошенникам. В результате человек может лишиться денег.

В ведомстве отмечают, что такие рассылки часто содержат эмоциональные триггеры: «срочно», «последний шанс», «только сегодня». Это типичный признак обмана.

Правоохранители советуют не переходить по ссылкам из мессенджеров и заходить на онлайн-сервисы только через официальные приложения или сайты. Также рекомендуется критично относиться к любым сообщениям о «выгодных» акциях и тщательно проверять источники информации.