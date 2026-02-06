В России разработали «умную» гарнитуру, которая усиливает шорохи и защищает от осколков

ВКонтакте

На тульском заводе «Октава» разработали гарнитуру с активным шумоподавлением под названием «Гаруда». Об этом пишет РИА Новости в пятницу, 6 февраля.

Как сообщили в пресс-службе госкорпорации «Ростех», изделие защищает слух от резких громких звуков, усиливая при этом тихие и значимые шумы — речь, шаги, шорохи. Это повышает ситуационную осведомлённость пользователя в сложной обстановке.

Гарнитура создана по инициативе завода и уже передана на испытания. Она ориентирована на широкий круг пользователей — от сотрудников силовых ведомств и спецслужб до охотников, страйкболистов, металлургов, операторов тяжёлой техники, работников аэродромов и стрелковых тиров.

По словам гендиректора «Октавы» Павла Павленко, устройство подавляет звуки свыше 84 дБ, но при этом усиливает полезные сигналы. Гарнитура оборудована шумоподавляющим микрофоном для стабильной радиосвязи, устойчива к влаге, пыли, ударам и перепадам температур, защищена от воздействия электромагнитных помех и средств радиоэлектронной борьбы.

«Гаруда» соответствует военным стандартам и имеет противоосколочную защиту. Её можно интегрировать в защитный шлем, а совместимость с большинством радиостанций обеспечивается через стандартные разъёмы.