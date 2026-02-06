Рисунок ноги руки Микеланджело продали на аукционе за 27 млн долларов

ВКонтакте

Телеграм

Ссылка

Эскиз правой ступни Ливийской сивиллы, одной из ключевых фигур на потолке Сикстинской капеллы в Ватикане, работы Микеланджело продали на аукционе Christie"s за 27,2 млн долларов. Набросок стал самой дорогой картиной автора. Об этом сообщает Интерфакс в пятницу, 6 февраля.

Коллекционеры подняли предполагаемую стоимость картины почти в 15 раз. Набросок выполнен красным мелом примерно в 1511 — 1512 годах. Это один из 10 неизвестных рисунков Микеланджело, которые находятся в частных руках.