08:15

Рисунок ноги руки Микеланджело продали на аукционе за 27 млн долларов

  1. Россия и мир
Автор:
Рисунок ноги руки Микеланджело продали на аукционе за 27 млн долларов - Новости Калининграда | Фото: сайт аукционного дома Christie&quot;s
Фото: сайт аукционного дома Christie"s

Эскиз правой ступни Ливийской сивиллы, одной из ключевых фигур на потолке Сикстинской капеллы в Ватикане, работы Микеланджело продали на аукционе Christie"s за 27,2 млн долларов. Набросок стал самой дорогой картиной автора. Об этом сообщает Интерфакс в пятницу, 6 февраля.

Коллекционеры подняли предполагаемую стоимость картины почти в 15 раз. Набросок выполнен красным мелом примерно в 1511 — 1512 годах. Это один из 10 неизвестных рисунков Микеланджело, которые находятся в частных руках.

На аукционе в Лондоне «Зимнее яйцо» Карла Фаберже, которое Николай II дарил матери на Пасху, продали за 25,7 млн долларов.

1 527
Искусство