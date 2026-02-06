Россиянам рекомендовали не ездить без надобности в Бенин

ВКонтакте

Телеграм

Ссылка

МИД РФ рекомендовал россиянам воздержаться от поездок в Бенин. Об этом говорится в сообщении на официальном сайте ведомства.

«МИД России настоятельно рекомендует российским гражданам воздержаться от поездок в Бенин без крайней необходимости», — говорится в предупреждении ведомства.

В декабре 2025 года в стране была предпринята попытка государственного переворота, в настоящее время в северных районах страны правоохранительные органы страны работают в усиленном режиме из-за террористических акций экстремистов. Поэтому особое внимание уделяется прибытию и перемещению по территории Бенина иностранцев.