В Литве у домашних гусей выявили азиатскую чуму птиц

На частной ферме в окрестностях Вильнюса у домашних гусей выявили азиатскую чуму птиц. Об этом сообщает Sputnik Литва со ссылкой на продовольственно-ветеринарную службу прибалтийской республики.

По предварительным данным, гусей содержали в отдельном помещении и кормили на открытом воздухе, что могло привести к заражению от диких птиц, являющихся переносчиками болезни. Половина из четырёх десятков гусей уже погибла, остальных придётся забить, чтобы остановить эпидемию.

«У птиц могут наблюдаться проблемы с дыханием, паралич, нервные судороги, диарея, снижение яйценоскости, а в тяжёлых случаях могут погибнуть все содержащиеся в неволе птицы», — говорится в сообщении.

Азиатская чума птиц или вирус Ньюкасла распространяется не только через диких перелётных птиц, но и через загрязнённый транспорт, обувь, инвентарь и другие контакты. Для человека заболевание не опасно, но может вызвать лёгкий конъюнктивит и гриппоподобные симптомы, поэтому следует проявлять осторожность при контакте с птицами.