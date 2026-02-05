В России планируют разрешить регистрацию машин, находящихся в международном розыске

ВКонтакте

МВД России предложило внести изменения в закон, чтобы разрешить регистрацию автомобилей, находящихся в международном розыске по инициативе недружественных государств. Проект федерального закона опубликован на портале проектов нормативно-правовых актов. Об этом пишет РИА Новости в четверг, 5 февраля.

Как пояснили в ведомстве, в страну ввозят машины, которые затем приобретаются россиянами. Из-за нахождения этих автомобилей в международном розыске оформить их в собственность невозможно. Достоверно установить факт хищения при этом зачастую нельзя: после 24 февраля 2022 года страны, признанные недружественными, прекратили сотрудничество с российскими правоохранителями по международным каналам.

«Правоохранительные органы Германии продолжают игнорировать запросы российской стороны, включая розыск транспорта. На 19 января 2026 года в розыске по инициативе германской стороны остаются 123 автомобиля, обнаруженные на территории России», — говорится в пояснительной записке.

Подобные ситуации возникают и с машинами, объявленными в розыск Украиной. Отмечается, что исключить автомобиль из международной базы может только государство, инициировавшее розыск, а действующая нормативная база в России не позволяет защищать интересы добросовестных владельцев.

Законопроект предлагает предоставить регистрирующим органам право определять особенности постановки на учёт таких машин. В случае принятия, документ вступит в силу через год после его официальной публикации.