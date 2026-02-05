Путин объяснил, что отличало Россию от армии Наполеона и Гитлера

ВКонтакте

Армии Наполеона и Гитлера объединяло желание наживы и что-то «оттяпать», а Россию — стремление все сохранить. Об этом заявил президент Владимир Путин во время церемонии открытия Года единства народов РФ. Главу государства цитирует РИА Новости в четверг, 5 февраля.

«То же самое было и в более позднее время, во время нашествия Наполеона и Гитлера. Ведь на нас двигались тогда тоже разноплеменные армии, но они были, они тоже были объединены, но их объединение основано было совершенно на других принципах. Их объединяло желание наживы, желание «оттяпать» у нас что-то, завоевать, разрушить, захватить. А нас объединяло стремление всё сохранить — нашу общую землю, нашу семью, нашу культуру, наши традиции», — сказал Путин.