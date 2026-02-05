Лихорадка чикунгунья не грозит России: учёный объяснил почему

ВКонтакте

Вспышки лихорадки чикунгунья в России маловероятны из-за климатических условий, которые не подходят комарам-переносчикам этого вируса. Об этом РИА Новости рассказал старший научный сотрудник Пермского политеха Валерий Литвинов.

По словам эксперта, теоретическая возможность заражения существует только при появлении в стране комаров рода Aedes — именно они переносят вирус. В условиях Центральной России и Сибири такие насекомые не выживают из-за низких температур.

«Единственная теоретическая возможность — появление у нас комаров рода Aedes, которые и переносят эту лихорадку. Однако и это крайне маловероятно, поскольку их естественный ареал обитания совершенно другой, а наш климат, особенно низкие температуры, принципиально им не подходит. Размножаться в таких условиях они не могут. Соответственно, вероятность распространения этой лихорадки в Центральной России и Сибири на данный момент остаётся очень низкой», — подчеркнул Литвинов.