Бывшая сити-менеджер Калининграда возглавила курортную Анапу

Бывшую главу администрации Калининграда Светлану Маслову избрали мэром города-курорта Анапы. Об этом, ссылаясь на председателя совета муниципального образования Вячеслава Вовка, пишет ТАСС в четверг, 5 февраля.

Решение приняли на заседании совета депутатов, в котором участвовали 32 человека. За кандидатуру Масловой, которую калининградцы помнят под фамилией Мухомор, проголосовали 28 народных избранников, ещё двое поддержали Никиту Бойко и двое — Александра Кудаева. Церемония вступления в должность должна пройти 5 февраля.

Предыдущий мэр Анапы Василий Швец досрочно сложил полномочия 24 июня 2025 года по собственному желанию. После этого в городе объявили конкурс на замещение должности главы муниципального образования.

Светлана Маслова родилась в 1967 году в Анапе, окончила КТИРПиХ по специальности «бухгалтерский учёт» и начала карьеру в горисполкоме Калининграда. В 2008-м она стала вице-мэром города, а через два года заняла пост главы администрации. В августе 2012-го Маслова ушла в отставку, позже вернулась в мэрию и до 2019 года работала первым заместителем главы Калининграда. В 2020-м её назначили заместителем председателя Совета министров Крыма.