Из-за аномальных холодов жителей южных штатов США накрыло снегом и «дождём из игуан»

Во Флориде из-за резкого похолодания с деревьев начали валиться игуаны — рептилии не переносят минусовые температуры и на время впадают в оцепенение. Об этом сообщает Naked Science.

Аномальные холода пришли в южные штаты США примерно через неделю после мощного шторма, жертвами которого стали более сотни человек. Погодная ситуация резко ухудшилась сразу в нескольких регионах. Снег выпал в Северной Каролине, где осадки вне горных районов бывают крайне редко, а также в Джорджии, Теннесси и Кентукки. Во Флориде зафиксировали рекордные морозы, на этом фоне в штате пошёл так называемый «дождь из игуан».

Хотя само явление для штата не является редкостью, в этот раз специалистов удивили его масштабы. Оглушённых игуан замечали даже на тротуарах и газонах. Руководитель службы Iguana Solutions Джессика Килгор рассказала, что во время похолодания сотрудники собирали десятки ящериц — как живых, так и погибших.

Комиссия по охране рыбных ресурсов и дикой природы Флориды позволила жителям доставлять найденных игуан в офисы ведомства. Рептилии широко распространены в штате, однако их содержание без специального разрешения запрещено.