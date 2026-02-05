В Индонезии нашли самую длинную змею в мире: она весит почти как взрослая панда

ВКонтакте

Телеграм

Ссылка

На индонезийском острове Сулавеси нашли самую длинную дикую змею в мире. Самку сетчатого питона признали рекордсменкой и внесли в Книгу рекордов Гиннесса.

Питона обнаружили в конце прошлого года. Его длина от головы до кончика хвоста составляет 7,22 метра, а вес — 96,5 кг, что сопоставимо с весом взрослой панды. Измерения проводили без наркоза, поэтому змея находилась в напряжённом состоянии. По оценкам специалистов, в расслабленном виде её длина может достигать примерно 7,9 метра.

Рептилии дали имя Ибу Барон — в переводе «Баронесса». Сейчас питон находится под опекой индонезийского защитника природы и животных Буди Пурванто.

«Появление этих гигантских змей участилось, потому что их среда обитания сокращается, а доступность естественной пищи для змей уменьшается, вероятно, в результате браконьерства, а это значит, что питоны чаще, чем раньше, контактируют с людьми», — отметил гид по дикой природе, спасатель и дрессировщик рептилий Диас Нуграха.

Сетчатые питоны не ядовиты. Обычно они питаются мелкими млекопитающими, птицами и рептилиями, однако крупные особи способны охотиться и на более больших животных — собак, коз, обезьян или медведей.