Синоптики спрогнозировали весенние паводки в нескольких российских регионах

Весной 2026 года в нескольких российских регионах ожидаются паводки, в том числе с сильным подъёмом воды. Такой прогноз опубликовали на сайте Гидрометцентра.

По данным синоптиков, наиболее крупные подтопления прогнозируются в центральной части страны — в ряде областей уровень воды может превысить многолетние значения. Проблемы возможны и в отдельных регионах европейской части России, на юге и в Сибири.

«В период развития весеннего половодья при ухудшении гидрометеорологических условий в процессе вскрытия рек вероятны образования заторов льда, которые могут привести к разливу рек, выходу воды на пойму, затоплению пониженных участков населённых пунктов, не защищённых гидротехническими сооружениями», — пишут специалисты.

Сильный подъём воды ожидается в Крыму и Самарской области. Уровень выше нормы прогнозируют в Алтайском и Красноярском краях, Кемеровской, Новосибирской и Томской областях, а также на Камчатке.

В Калининградской области, согласно прогнозу Гидрометцентра, обстановка останется стабильной: уровень воды в бассейнах рек Преголя, Неман и Дейма ожидается в пределах нормы.