В Лувре рассказали, как будут восстанавливать императорскую корону, найденную на полу после ограбления

Лувр планирует восстановить корону императрицы Евгении, которую преступники уронили и повредили во время ограбления. Об этом, ссылаясь на дирекцию музея, пишет «Коммерсант» в четверг, 5 февраля.

Украшение серьёзно пострадало при попытке вытащить его из витрины галереи Аполлона, которую вскрывали дисковой пилой. Лёгкая и гибкая оправа погнулась, одна из дуг была утрачена ещё в зале, а вся конструкция деформировалась, вероятно, после падения. При этом сама реликвия сохранилась почти полностью, провести научную реставрацию возможно.

Декоративные элементы повредили минимально. Из восьми золотых орлов утрачен только один, все восемь пальметт из бриллиантов и изумрудов сохранились, хотя часть из них деформировалась и отделилась от основы. Венчающий корону шар остался на месте: все 56 изумрудов сохранились, из 1 354 бриллиантов пропало около десяти самых мелких.

Уже на следующий день после кражи следователи передали корону специалистам музея. Основная задача — восстановить геометрию конструкции. Согласно французскому законодательству, Лувр должен объявить конкурс среди специалистов по реставрации старинных украшений и создать консультативный комитет экспертов. В него войдут хранители музеев, историки ювелирного искусства, минералоги и специалисты по металлам.

К работе также привлекут представителей старейших французских ювелирных домов — Boucheron, Cartier, Chaumet, Mellerio и Van Cleef & Arpels. В Лувре подчёркивают, что речь идёт не о финансировании, а об экспертной помощи.

Аксессуар Евгении изготовили по заказу Наполеона III к Всемирной выставке 1855 года. Над ней работали придворный ювелир Александр-Габриэль Лемонье, скульптор Франсуа Жильбер, ювелир Пьер Маэ и инспектор алмазов короны Адольф Девен. Современники отмечали, что украшение государыни выглядело более лёгким и изящным, нежели императорское. После падения Второй империи реликвию вернули Евгении, что спасло её от разборки — корону Наполеона III продали по частям в 1887 году. В 1988-м аксессуар императрицы вошёл в собрание Лувра. Сегодня он остаётся одной из трёх сохранившихся во Франции корон суверенных правителей.