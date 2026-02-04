Дмитрий Дибров после расставания с супругой решил сменить имидж и признался в симпатии к Бузовой

ВКонтакте

Дмитрий Дибров после развода решил обновить образ и вышел в свет с новой причёской. Телеведущий закрасил седину и добавил несколько светлых прядей, пишет издание Super.

В новом имидже шоумен появился на премьере фильма «Равиоли Оли». На мероприятии Дибров также поделился с прессой неожиданным признанием — журналист рассказал о тёплых чувствах к Ольге Бузовой: «Когда я вижу Олю, у меня буквально отпадает челюсть. После этого я уже не могу объективно оценивать происходящее. Я её люблю». В подтверждение своих слов он сложил пальцы в форме буквы L — жеста, который сама певица часто использует как символ любви.