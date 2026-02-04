Центробанк не станет резко снижать ключевую ставку из-за налогов и неопределённости — эксперт

ВКонтакте

Резкого снижения ключевой ставки в ближайшее время ждать не стоит — Центробанку пока не хватает понимания, как на экономику повлияют новые налоги. Такой прогноз сделала глава Российского союза промышленников и предпринимателей Александр Шохин, его ТАСС цитирует в среду, 4 февраля.

Эксперт отмечает, что сейчас в качестве ориентира часто называют уровень 12–13%. Чтобы дойти до него с нынешних значений, регулятору пришлось бы почти на каждом заседании уменьшать ставку примерно на 50 базисных пунктов.

«Во-первых, резких снижений, наверное, никто не ждёт, потому что до конца еще непонятно влияние повышения налогов. Во-вторых, конечно, мы ждём, что геополитика как-то может повлиять на это. Поэтому сейчас, до апреля, я думаю, Центральный банк будет маленькими шажками двигаться», — считает Шохин.

Глава РСПП добавил, что при принятии решений Банку России приходится учитывать целый набор параметров: НДС, тарифы, утилизационный сбор, курс рубля. Крепкая валюта помогает сдерживать инфляцию, но сама по себе не гарантирует снижения ключевой ставки.

«Хотелось бы здесь не то, чтобы были жёсткие формулы, но здесь много и у Центрального банка, и у правительства методов принятия решений, которые, скорее, не наукой являются, а искусством, и чутьём каким-то политическим в том числе», — резюмирует эксперт.