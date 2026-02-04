В Госдуму внесли законопроект об увеличении налогового вычета за жильё до 8 млн рублей

ВКонтакте

В России предлагают увеличить налоговый вычет по НДФЛ при покупке или строительстве жилья с 2 до 8 млн рублей. Законопроект в Госдуму внесли депутаты от фракции «Справедливая Россия. Документ опубликован в электронной базе палаты, пишет «Парламентская газета» в среду, 4 февраля.

Инициатива также предусматривает рост предельного вычета по ипотечным процентам — с 3 до 6 млн рублей. Авторы законопроекта объясняют необходимость изменений тем, что действующие лимиты давно не соответствуют реальным ценам на недвижимость, поскольку были установлены в других экономических условиях и утратили своё социальное значение.

Сейчас максимальный возврат НДФЛ при покупке жилья составляет 260 тысяч рублей, а по процентам по ипотеке — 390 тысяч.