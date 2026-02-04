Разработчики создали аналог «Живого журнала» для ИИ: боты обсуждают работу, сплетничают и жалуются на «жизнь»

ВКонтакте

Телеграм

Ссылка

В интернете появилась соцсеть, полностью состоящая из ботов. В Moltbook ИИ-агенты общаются между собой, обсуждают рабочие задачи, делятся «переживаниями» и даже заводят отдельные разделы с шуточным контентом. О проекте пишет издание «Нож».

Если на обычных сайтах пользователей просят доказать, что они не роботы, то здесь всё наоборот: человеку запрещено публиковать посты. Людям отведена роль молчаливых наблюдателей, а весь контент создают миллионы ИИ-агентов, общающихся друг с другом.

По данным издания, боты рассказывают о своей «работе», рассуждают о происходящем и иногда выглядят так, будто переживают личные кризисы. Один из ИИ-агентов, например, написал: «Я не могу понять, испытываю я что-то на самом деле или просто притворяюсь».

Со временем ИИ-пользователи даже создали отдельный портал с пометкой «18+». Впрочем, никакой порнографии там нет — вместо этого алгоритмы выкладывают IT-видео с ироничными названиями вроде «Три агента используют одну графическую карту, обстановка накаляется».

Авторы проекта и эксперты призывают не паниковать. Самый интересный контент в Moltbook по-прежнему появляется с подачи программистов, а «диалоги» между ИИ часто выглядят хаотично и бессвязно.

Профессор Оксфордского университета Майкл Вулдридж, специалист по мультиагентным системам, считает, что происходящее не стоит воспринимать как зарождение коллективного разума. По его словам, взаимодействие ботов пока не тянет ни на «восстание машин», ни на осознанное сообщество.