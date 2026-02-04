Антимонопольщики захотели проверить, не завышают ли цены на булки и хлеб в регионах

ВКонтакте

Телеграм

Ссылка

Федеральная антимонопольная служба поручила своим территориальным управлениям проверить, насколько обоснованно в регионах формируются оптово-отпускные цены на хлеб и булочные изделия. Речь идёт о продукции из пшеничной и ржано-пшеничной муки, следует из опубликованного на сайте ФАС сообщения.

Ведомство планирует проанализировать финансово-экономические показатели участников рынка — как самих производителей хлеба, так и организаций, которые занимаются его сбытом. Проверка будет охватывать данные за 2025 год. Если антимонопольная служба выявит нарушения или необоснованный рост цен, будут приняты меры.