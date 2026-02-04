Врач рассказал, как правильно питаться зимой, чтобы не мёрзнуть и не болеть

ВКонтакте

Зимой потребности организма меняются, особенно в холодные дни, когда требуется больше энергии на поддержание температуры тела. Однако не всем стоит увеличивать калорийность питания, предупреждает Ольга Тарасова, кандидат медицинских наук, доцент кафедры госпитальной педиатрии Пироговского университета.

По словам специалиста, энергетические затраты действительно могут вырасти на 5-15%, но для большинства горожан этот эффект малозаметен. «Мы живём в тёплых квартирах, носим одежду по погоде, мало бываем на холоде — организму не нужно столько энергии, как людям, работающим на морозе», — пояснила Тарасова.

Тем не менее питание стоит скорректировать. Особенно важно включить в рацион тёплые блюда, которые помогают согреваться изнутри и поддерживают иммунитет. В первую очередь это супы на костном бульоне — куриный с лапшой, борщ, хаш, солянка. «Костный бульон — это «жидкое золото» для желудочно-кишечного тракта: он содержит коллаген, глицин и глютамин, которые укрепляют слизистую кишечника — главный барьер от инфекций», — говорит врач.

Полезны также запечённые и тушёные овощи — капуста, тыква, морковь, свёкла. В отличие от сырых, они легче усваиваются и сохраняют клетчатку и микроэлементы, такие как калий и бета-каротин.

Не стоит забывать и о сложных углеводах — горячие каши, запечённый картофель, цельнозерновые макароны дают организму энергию надолго. «В отличие от сладостей, которые вызывают резкий подъём и спад сахара, сложные углеводы обеспечивают стабильную «топку» для тела», — подчёркивает Тарасова.