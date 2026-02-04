Forbes: Маск стал первым в истории человеком с состоянием больше 800 млрд долларов

ВКонтакте

Телеграм

Ссылка

Илон Маск стал первым в истории человеком, чьё состояние перевалило за 800 миллиардов долларов. Об этом пишет Forbes.

«Илон Маск стал первым человеком в истории, чье состояние превысило 800 миллиардов долларов, после того как его ракетно-космическая компания SpaceX приобрела его компанию xAI, занимающуюся искусственным интеллектом и социальными сетями», — говорится в публикации.

Решающей оказалась одна из последних сделок бизнесмена, которая создала объединённую компанию стоимостью 1,25 трлн долларов. Она увеличила состояние Маска сразу на 84 млрд, до рекордных 852 миллиардов.