В Москве выявили завозной случай лихорадки чикунгунья

В России зафиксировали завозной случай лихорадки чикунгунья. Заболевшая вернулась в Москву после отдыха на Сейшельских островах и была госпитализирована. Об этом, ссылаясь на пресс-службу Роспотребнадзора, пишут «Известия» в среду, 4 февраля.

По информации ведомства, во время поездки женщина неоднократно подвергалась укусам комаров и не использовала защитные средства. После возвращения в страну у неё появились симптомы, и медики направили её на обследование. Диагноз подтвердили с помощью российских высокочувствительных тест-систем.

«Специалисты ведомства оперативно организовали все необходимые противоэпидемические мероприятия», — отметили в пресс-службе.

В Роспотребнадзоре подчеркнули: чикунгунья не передаётся от человека к человеку, вирус распространяется только через укусы инфицированных комаров. Поэтому вероятность распространения инфекции в России оценивается как минимальная. Гражданам, планирующим поездки в страны, где встречается чикунгунья, рекомендуют пользоваться репеллентами, носить закрытую одежду и обращаться к врачу при появлении симптомов после возвращения.