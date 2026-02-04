Дипломаты ЕС усомнились в успехе форума США по критическим минералам из‑за ситуации вокруг Гренландии

ВКонтакте

Телеграм

Ссылка

Планы США провести первый министерский форум по критически важным минералам могут столкнуться с сопротивлением части европейских партнёров. Об этом сообщает Politico со ссылкой на несколько дипломатов из ЕС.

Вашингтон объявил, что в среду проведёт инаугурационный форум, посвящённый укреплению и диверсификации глобальных цепочек поставок стратегически значимых ресурсов. Инициатива связана с планами администрации Дональда Трампа создать американский запас критических минералов на 12 миллиардов долларов, чтобы снизить зависимость от поставок из Китая.

Многие европейские страны, однако, не спешат давать Вашингтону твёрдые обязательства по сотрудничеству. Молодость проекта, а также попытка США выстроить цепочки, обходящие китайский контроль над рынком, вызывают сомнения у части участников. Документы Госдепа, с которыми ознакомилось издание, также свидетельствуют: некоторые страны опасаются подписывать рамочное соглашение о совместной добыче и переработке критически важных ресурсов.

По словам одного из европейских дипломатов, «всем нужен доступ к критическим минералам, но шум вокруг Гренландии станет главной игнорируемой проблемой». Речь идёт о дискуссиях вокруг американских интересов на острове, который обладает крупнейшими в мире запасами редкоземельных металлов. Другой источник из дипломатических кругов отметил, что продвигать рамочное соглашение США будет сложно, пока Вашингтон не даст ясные ответы относительно своих намерений в отношении Гренландии.