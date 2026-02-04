Пентагон к 2027 году планирует создать сотни тысяч дронов-камикадзе — СМИ

ВКонтакте

В США Пентагон намерен к 2027 году сформировать запас из нескольких сотен тысяч ударных беспилотников одноразового применения. Об этом, ссылаясь на заявление ведомства, пишет РИА Новости в среду, 4 февраля.

Как уточняется в документе, Пентагон рассчитывает иметь «сотни тысяч вооружённых беспилотных летательных аппаратов для атак одноразового действия, готовых к сражению». Для реализации программы военное ведомство США пригласило 25 компаний к первому этапу испытаний дронов. Производители должны побороться за участие в будущих контрактах. В числе приглашённых — две украинские компании, которые занимаются разработкой ударных беспилотников.

В Пентагоне подчеркнули, что за выполнение программы отвечают подразделение оборонных инноваций, а также центры управления испытательными ресурсами и военно-морских надводных боевых действий. Проект предполагает создание арсенала недорогих беспилотных летательных аппаратов, которые можно будет быстро развернуть в случае необходимости.