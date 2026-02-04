Суд Москвы назначил дату заочного процесса против Юлии Тимошенко

ВКонтакте

Басманный районный суд Москвы 9 февраля начнёт рассмотрение по существу заочного уголовного дела в отношении бывшего премьер-министра Украины Юлии Тимошенко, обвиняемой в распространении фейков о Вооружённых силах РФ. Об этом пишет РИА Новости.

По версии следствия, Тимошенко, находясь за пределами России, разместила публикацию в одной из социальных сетей. В сообщении, как считают правоохранители, содержались заведомо ложные сведения о причастности российских военнослужащих к убийствам мирных жителей в Буче и Ирпене. Следствие полагает, что действия были совершены по мотивам политической и идеологической ненависти.

В июле 2024 года Юлию Тимошенко объявили в международный розыск. В декабре 2025-го российский суд заочно санкционировал её арест.