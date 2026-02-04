На Солнце зафиксировали 16 мощных вспышек

ВКонтакте

На Солнце были зафиксированы 16 мощных вспышек. Об этом сообщается на сайте лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований (ИКИ) РАН в среду, 4 февраля.

«Список солнечных вспышек за третье февраля 2026 года. Полное число вспышек класса C и выше — 16 вспышек. С класс — четыре, М класс — 11, X класс — одна», — говорится в сообщении.

Вспышки в зависимости от мощности рентгеновского излучения делятся на пять классов: A, B, C, M и X. Они способны вызывать на Земле магнитные бури, которые приводят к нарушениям в работе энергосистем и влияют на пути миграций птиц и животных. Повышенная солнечная активность может расширить географию наблюдений за полярными сияниями.