Ещё две страны готовы законодательно запретить детям и подросткам пользоваться соцсетями — СМИ

Греция находится «очень близко» к тому, чтобы ввести запрет на использование социальных сетей для детей и подростков младше 15 лет. Об этом, ссылаясь на высокопоставленный источник в правительстве страны, пишет агентство Reuters во вторник, 3 февраля.

Решение может стать частью политики по защите несовершеннолетних в цифровой среде. О похожих мерах объявили власти Испании. Премьер-министр страны Педро Санчес заявил, что правительство подготовило пакет инициатив по обеспечению безопасности в интернете, включая запрет на пользование соцсетями для детей младше 16 лет. Уже на следующей неделе в королевстве планируют представить соответствующий законопроект.